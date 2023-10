Com dores no tornozelo, Casemiro é dúvida para encarar o Uruguai | A TARDE

A Seleção Brasileira pode ter o desfalque de seu capitão para a partida contra o Uruguai, marcada para esta terça-feira, 17, às 21h. Casemiro sentiu dores no tornozelo no empate diante da Venezuela e não atuou os 90 minutos. Neste sábado, 14, o volante não participou do treino em Montevidéu e ficou no hotel realizando fisioterapia.

Durante a atividade, o técnico Fernando Diniz acabou ganhando outra preocupação. O zagueiro Nino, que tem ficado como opção no banco de reservas, teve uma entorse no joelho e abandonou o treinamento antes dos demais companheiros. Ele ainda não atuou com a camisa da Seleção Brasileira. Tanto Nino quanto Casemiro serão reavaliados neste domingo, 15, para saber se há condições de atuarem.



Nino preocupa a Seleção Brasileira e o Fluminense, que está na final da Libertadores | Foto: Vitor Silva | CBF

Caso não possa contar com Casemiro, Fernando Diniz tem à disposição o volante André, e o meia Gerson, que possui características mais ofensivas. Além disso, outra mudança em relação ao time que empatou com a Venezuela já está confirmada. Danilo, cortado por lesão, deve ser substituído por Yan Couto, mas o recém convocado Emerson Royal também briga pela vaga.



Antes do duelo da 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no estádio Centenário, a Seleção Brasileira ainda fará mais dois treinos.