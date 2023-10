Com duelo Ba-Vi, semifinais do Baianão sub-15 e sub-17 são definidas | A TARDE

Quatro semifinais do Campeonato Baiano foram definidas nesta quarta-feira, 4, duas na categoria sub-15 e duas pelo sub-17. Com a dupla Ba-Vi garantida nas duas competições, outros quatro times completam a chave: Camaçariense e Conquista no sub-15 e Estrela de Março e SSA no sub-17.

Sub-15



O Bahia venceu o SSA por 3 a 2, o Conquista derrotou o Atlântico por 2 a 0, o Camaçariense superou o Jacuipense nos pênaltis após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, e o Vitória, mesmo perdendo por 2 a 1 para o Estrela de Março, avançou graças à vitória por 3 a 1 no jogo de ida.



Uma das semifinais será o clássico Ba-Vi, que tem o jogo de ida marcado para as 9h deste sábado, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador. No mesmo dia, às 15h, Camaçariense e Conquista FC iniciam o duelo pela outra vaga na final no estádio Luís Eduardo Magalhães, em Lauro de Freitas.



A rodada com os jogos de volta está marcada para o fim de semana seguinte. No sábado, 14, Pituaçu recebe o clássico Ba-Vi, enquanto o Conquista FC e Camaçariense se enfrentam no estádio Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista, no domingo, 15.



Jogadores do Camaçariense comemoram classificação nos pênaltis sobre o Jacuipense, no sub-15 | Foto: Felipe Alves | Bahia Esportiva

Sub-17



Líder na classificação geral, o Vitória mostrou sua força ao vencer o Vitória da Conquista por 3 a 2 no CT Manoel Tanajura. Enquanto isso, o vice-líder Bahia superou o Conquista FC por 3 a 1 em Pituaçu. O SSA goleou o Atlântico por 4 a 1 e o Estrela de Março conquistou a última vaga ao vencer o Jacuipense nos pênaltis por 4 a 1, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.



Agora o Vitória enfrenta o Estrela de Março e o Bahia encara o SSA, com os jogos de ida marcados para sábado, 7. Às 9h, em Pituaçu, o SSA recebe o Bahia, enquanto o Estrela de Março manda seu jogo contra o Vitória no estádio Mariano Santana, em Serrinha, às 15h. Os duelos de volta também estão marcados para o fim de semana seguinte.