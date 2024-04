Com entorpecentes, homem invade final do Pernambucano duas vezes | A TARDE

O primeiro confronto da final do Campeonato Pernambucano contou com um personagem para além das quatro linhas do campo. Durante o segundo tempo, a partida foi interrompida por um homem, ainda não identificado, que invadiu o gramado fazendo uso de entorpecentes duas vezes. Na ocasião, o Sport levou a melhor sobre o Náutico, vencendo por 2x0.

Apesar do resultado positivo, a cena que mais chamou atenção foi o cidadão, que não fazia uso de nenhuma camisa de time, mas obrigou a paralisação da partida em dois momentos, no minuto 38 e no minuto 44. Fazendo uso de narcóticos, o homem foi detido pela Polícia Militar em um primeiro momento, mas acabou retornando ao campo seis minutos depois, sendo novamente retirado de campo pelas autoridades.

O ocorrido acabou roubando a cena do jogo e assumindo o protagonismo da noite, quando dezenas de internautas fizeram memes nas redes sociais. "Bob Marley dos Aflitos!! Literalmente o craque do jogo!" escreveu um torcedor do Sport, através da plataforma X, antigo Twitter.

Veja vídeo:

Divulgação / Redes Sociais

Segundo apuração do site ge.globo, oito alvirrubros foram detidos ao fim do confronto, entre eles, o invasor do campo. A Polícia Civil, por sua vez, justificou a segunda invasão através de uma nota; confira:

"Durante a condução do indivíduo para a Delegacia do Torcedor, seguindo na direção do setor hexa onde ainda havia uma confusão generalizada entre torcedores da organizada, culminando com agressões ao policiamento e tentativas de invasão do primeiro setor, não foi possível passar com o conduzido pelo setor. E em necessidade de proteger o perímetro de invasões, o homem conseguiu se desvencilhar dos policiais e voltou a entrar no campo de jogo, sendo novamente detido e, dessa vez, conduzido à Delegacia do Torcedor para adoção das medidas cabíveis", divulgou a Polícia.