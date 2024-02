Com estreante, Vitória divulga titulares para encarar o Juazeirense | A TARDE

O Vitória irá encarar o Juazeirense na tarde desta quarta-feira, às 16h, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano de 2024. Desta forma, visando voltar a liderança da competição, o técnico Leo Condé selecionou os 11 titulares para o confronto, com direito a estreia de atacante. Trata-se do recém anunciado Alerrandro, que anteriormente estava no Bragantino.

O volante Willian Oliveira, camisa 5, que estava no Goiás, está novamente na lista, assim como nos três primeiros jogos do Baianão, sendo uma certeza do técnico Leo Condé. Contra o Jacuipense, na 2ª rodada, e Barcelona de Ilhéus, na 3ª, o atleta atuou os 90 minutos.

Além do titular, Everaldo, que também foi apresentado durante a semana, se encontra entre os relacionados, podendo estrear neste domingo, contra o Juazeirense.

Confira a lista de titulares:

Lucas Arcanjo;

Zeca, Wagner Leonardo, Camutanga, Patric;

Dudu, Willian Oliveira, Matheusinho;

Osvaldo, Yury Castilho, Alerrandro

Entre os relacionados, também estão Caio Dantas, Caio Vinícius, Lucas Esteves, Raúl Cáceres e Zapata, além dos goleiros Muriel, Maycon Cleiton, que chegaram nesta temporada.

Suplentes:

João Vitor, Eric Castillo, Zé Hugo, Matheus Gonçalves, Caio Dantas, Caio Vinícius, Lucas Esteves, Raúl Cáceres, Everaldo, Zapata, Muriel e Maycon Cleiton.