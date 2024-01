Com facilidade, Bia Haddad avança à terceira fase do Australian Open | A TARDE

Beatriz Haddad Maia conseguiu, na madrugada desta quarta-feira, 18, avançar à terceira fase do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open. A tenista brasileira garantiu a classificação inédita no torneio ao vencer a sensação russa, de apenas 16 anos, Alina Korneeva, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/2.

Top 10 do mundo, Bia já está fazendo a sua melhor campanha na competição, podendo chegar às oitavas de final e garantir uma premiação milionária no valor de R$ 1,2 milhões. Além disso, caso avance, será a primeira brasileira a alcançar tal feito. Anteriormente, Guga (2004), Jaime Oncins (1991) e Marcos Hocevar (1983) disputaram a terceira fase, mas todos foram eliminados antes do top16.

O próximo confronto será novamente entre Brasil e Rússia. Bia enfrentará Maria Timofeeva, de 20 anos, número 170 do ranking do WTA, nesta quinta-feira, 18, ainda sem horário definido.

Diante de Korneeva, Bia não teve dificuldades e iniciou com uma intensidade absoluta, não dando espaço para a jovem tenista, que não conseguiu quebrar nenhum serviço da brasileira. O set foi completamente dominado pela número 10, conseguindo o resultado desequilibrado de 6/1.

Na segunda parcial, a força da brasileira seguiu a mesma, não dando espaço a russa. Logo no primeiro game, Bia abriu vantagem ao quebrar o serviço adversário, que apesar disso, parecia mais ligada. Em um set com games mais equilibrados, Korneeva conseguiu confirmar dois serviços, deixando o placar em 4/2.

Na sequência, sem se abalar com o bom momento da russa, Bia quebrou o serviço e confirmou o saque, fechando a segunda parcial em 6/2 e avançando à terceira fase do Australian Open.