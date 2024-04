Com gigantes eliminados, Liga Europa conhece seus semifinalistas | A TARDE

A Liga Europa conheceu seus semifinalistas e com direito a surpresas, nesta quinta-feira (18). Os gigantes Liverpool e Milan estão eliminados da competição para a Roma e a Atalanta, respectivamente.

O Liverpool buscava uma missão quase que impossível após tomar 3 a 0 no jogo de ida dentro de casa. Mesmo assim, os ingleses tentaram e chegaram a dar uma esperança para seus torcedores quando Salah abriu o placar de pênalti com 7 minutos do primeiro tempo. Porém, os Reds pararam na defesa sólida dos italianos, que garantiram a classificação com o placar agregado de 3 a 1.

O Milan também perdeu atuando em seus domínios e foi buscar o resultado na capital italiana. No entanto, o que se viu foi o contrário. A Roma abriu o placar aos 12 do primeiro tempo com gol do zagueiro Mancini, que já tinha marcado na vitória do jogo de ida por 1 a 0, e ainda ampliou o placar com Dybala aos 26. Os Rossoneros ainda tentaram a virada, mas só conseguiram diminuir o resultado aos 40 da segunda etapa com Gabbia.

Bayer Leverkusen segue imparável:

Os atuais campeões da Bundesliga já haviam construído boa vantagem no primeiro jogo contra o West Ham, vencendo por 2 a 0 dentro de casa e consolidaram a vaga após empatarem por 1 a 1 na Inglaterra, com gol de Antonio para os ingleses e Frimpong para os alemães.