Com Gilberto e Kanu, Ceni convoca 24 jogadores para enfrentar o Cuiabá | A TARDE

O técnico Rogério Ceni divulgou os 24 convocados do Bahia para o confronto que ocorrerá nesta quinta-feira, 9, diante do Cuiabá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo tem previsão de início para às 20h, na Arena Fonte Nova.

O clube tricolor conta com o retorno do lateral Gilberto e dos zagueiros Kanu e Vitor Hugo, que cumpriram suspensão no jogo diante do Grêmio, no qual perdeu por 1x0. Por outro lado, Ceni sentirá a ausência meia Thaciano, que tomou o terceiro amarelo e não jogará nesta rodada.

O clube do Mato Grosso vem de uma vitória nos últimos cinco jogos, estando na 12° colocação, com 41 pontos. Enquanto isso, o Esquadrão somou dois triunfos, sendo o 15° na tabela, estando com os mesmo pontos do primeiro time dentro da zona, 37 pontos.

Confira a lista:

Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes

Cicinho, Gilberto, Matheus Bahia e Camilo Cándido

David Duarte, Kanu, Gabriel Xavier e Vitor Hugo

Acevedo, Mugni, Cauly, Léo Cittadini, Rezende, Yago Felipe

Jacaré, Biel, Ademir, Everaldo, Vinicius Mingotti, Rafael Ratão e Luciano Juba