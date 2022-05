Com gol de Neymar, PSG vence Olympique e coloca mão na taça

O líder Paris Saint-Germain derrotou o Olympique de Marselha por 2 a 1 neste domingo, 17, no Parque dos Príncipes e deu um passo gigante rumo ao título: no final da 32ª rodada da Ligue 1 tem 15 pontos a mais que o Marselha (2º), com 18 pontos a serem disputados.

O astro brasileiro Neymar se esticou todo para encobrir o goleiro e abrir o placar após um passe do italiano Marco Verratti, aos 12 minutos. O croata Duje Caleta-Car aproveitou uma indecisão de Marquinhos e do goleiro Gianluigi Donnarumma em um escanteio para fazer 1 a 1 (31). Mas Kylian Mbappé converteu um pênalti sofrido por Neymar pouco antes do intervalo (45+5) marcando assim o gol da vitória.

ESPN Brasil

A equipe comandada por Mauricio Pochettino pode se sagrar campeã novamente na quarta-feira se obtiver um resultado melhor contra o Angers do que o OM diante do Nantes.

Antes do clássico francês, outros seis jogos foram disputados neste domingo na Ligue 1, com quatro empates e duas vitórias dos donos da casa, sendo a mais marcante a goleada de 6-1 que o Lyon (8º) impôs ao tradicional Bordeaux (19º).

Um hat-trick de Moussa Dembélé, um gol do camaronês Karl Toko Ekambi, outro de Romain Faivre e outro do brasileiro Lucas Paquetá serviram para fazer o Lyon esquecer a recente eliminação da Liga Europa nas quartas de final contra o West Ham.

Na briga pelas posições que dão direito a disputar as competições europeias no próximo ano, o Nice derrotou o Lorient (16º) por 2 a 1 e subiu para o quarto lugar, que garante uma vaga na Liga Europa.

Um gol de pênalti aos 54 minutos e outro de cabeça aos 88, ambos do argelino Andy Delort, encerraram a sequência de quatro jogos sem vitórias do Nice que continua sonhando com o pódio e com a próxima Champions League.

Esse objetivo também é compartilhado pelo Strasbourg (5º), que conquistou um ponto em sua visita ao Troyes (1-1), e enfrenta o Rennes (3º) na quarta-feira.