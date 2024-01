Com gol do Pombo, Tottenham broca na Premier League | A TARDE

O Tottenham contou novamente com a contribuição decisiva de Richarlison para conquistar mais uma vitória na Premier League. No confronto válido pela 20ª rodada, neste domingo, 31, a equipe derrotou o Bournemouth, por 3 a 1, em casa. Além dos gols de Pape Sarr e Son, o brasileiro marcou o último tento, enquanto Scott descontou para os visitantes.

O Pombbo registrou seu quinto gol nos últimos cinco jogos da Premier League. O atacante, camisa 9 do Tottenham, acumula seis gols e três assistências em 17 partidas na competição.

Com a vitória, o Tottenham, ocupando a quinta posição, atinge 39 pontos, aproximando-se do G-4, uma vez que Manchester City e Arsenal possuem 40 cada, e fica a três pontos do líder Liverpool. Enquanto isso, o Bournemouth, equipe do goleiro brasileiro Neto, está na 12ª posição, somando 25 pontos.

Arsenal cai na peia

No último jogo de 2023, o Arsenal enfrentou dificuldades, sendo derrotado pelo Fulham por 2 a 1 na 20ª rodada da Premier League. Apesar de Saka abrir o placar, os gols de Raúl Jiménez e De Cordova-Reid garantiram a virada para os donos da casa. Esta derrota representa o terceiro jogo consecutivo dos Gunners sem vitória, mantendo o clube na quarta posição.