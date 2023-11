Com gol no fim, Brasil vence EUA em estreia do futebol masculino | A TARDE

A Seleção Brasileira de futebol masculino estreou na noite desta segunda-feira, 23, nos Jogos Pan-Americanos. A equipe comandada por Ramon Menezes venceu os Estados Unidos por 1 a 0, no Estádio Playa Ancha, em Valparaíso, no Chile. Miranda, zagueiro do Vasco, marcou o gol aos 42 minutos do segundo tempo e garantiu os três pontos para o Brasil.

Com o resultado, o Brasil aparece na segunda posição do Grupo B, atrás da Colômbia, que venceu Honduras por 2 a 0. A Colômbia, inclusive, é o próximo adversário da Seleção Brasileira em jogo marcado para as 20h de quinta-feira, 26, no estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile.

O Brasil entrou em campo com os seguintes jogadores:

Mycael - Athletico-PR

Igor Jesus - Flamengo

Arthur Chaves - Académico de Viseu (POR)

Michel Augusto - Palmeiras

Patryck - São Paulo

Ronald - Grêmio

Matheus Dias - Internacional

Gabriel Pirani - DC United (EUA)

Marquinhos - Nantes (FRA)

Guilherme Biro - Corinthians

Matheus Nascimento - Botafogo