Com golaço da Venezuela, Brasil fica no empate na Arena Pantanal | A TARDE

Brasil e Venezuela empataram em 1 a 1 na noite desta quinta-feira, 12, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os gols do jogo saíram na etapa final, com Gabriel Magalhães marcando para a Canarinho aos 5 minutos e Eduard Bello empatando para os visitantes com um golaço aos 40.

Foi o primeiro tropeço da seleção comandada interinamente por Fernando Diniz, que perdeu os 100% de aproveitamento e a liderança das Eliminatórias para a Argentina. Com o resultado, o Brasil está na segunda posição com sete pontos, enquanto o rival tem nove. Já a Venezuela, chegou a quatro pontos e aparece na sexta colocação.



Agora o Brasil segue sua campanha nas Eliminatórias visitando o Uruguai no dia 17 de outubro, em Montevidéu, pela 4ª rodada, às 21h, no estádio Centenário.



Gabriel Magalhães comemora gol da Seleção Brasileira com Neymar, que deu assistência | Foto: Vitor Silva | CBF

O jogo



A Seleção Brasileira demonstrou total domínio da posse de bola e ocupou o campo adversário a maior parte do primeiro tempo. Apesar da força ofensiva do quarteto com Neymar, Rodrygo, Vinicius Jr. e Richarlison, o Brasil apresentou pouco entrosamento e teve dificuldades na conclusão das jogadas.



Após o intervalo, em jogada de bola parada, Neymar cobrou escanteio preciso na cabeça do zagueiro Gabriel Magalhães, que balançou as redes e abriu o placar para o Brasil aos 5 minutos. Com o gol sofrido, a Venezuela precisou ir ao ataque em busca do empate e cedeu espaço para o contra-ataque brasileiro que, apesar de algumas oportunidades, não conseguiu matar o jogo.



A persistência dos visitantes resultou em um golaço aos 40 minutos. Savarino recebeu na ponta direita e cruzou na medida para Bello que, de maneira plástica, virou uma meia bicicleta e garantiu um pontinho valioso para a Venezuela.