Com grande vitória, Alcaraz garante vaga nas semis do Roland Garros

Pela quartas de final do Roland Garros, o número um do Mundo do tênis, Carlos Alcaraz, enfrentou na tarde desta terça-feira, 6, o grego Stefano Tsitsipas. O espanhol levou a melhor no confronto por 3 sets a 0 com parciais de 6/2, 6/1 e 6/6 (7/5) e agora enfrentará Novak Djokovic, valendo a primeira colocação no ranking.

A partida teve pouco mais de 2 horas, tempo abaixo do esperado tamanha a expectativa criada para o duelo entre o os tenistas que estão presentes no top5, em um jogo de quartas de final de Grand Slam.

Durante grande parte da partida, o espanhol dominou em cima do grego. Entretanto, foi no ultimo set que Tsitsipas gerou perigo ao advesário, que já contava com a vitória. Depois de perder dois sets seguidos de uma forma avassaladora, foi necessário reagir ao jogo. Foi então, que ao quebrar o saque de Alcaraz, o jogo estava empatado por 5-5. E em seguida, 6-6. Forçando o tão temido tie-break.

O espanhol começou o desempate com sangue no olho ao confirmar o serviço e abrir 1-0. Em seguida, o grego manteve o bom momento na partida e deixou tudo igual em um saque impressionante, sem chances para o adversário. Entretanto, Alcaraz mostrou o porquê é o melhor tenista do mundo e logo abriu 4-1, vendo a vitória se aproximar.

O decorrer do tie-break continuou favorável para Carlitos, que confirmou a vitória com um belo voleio, sem chances para Tsitsipas, colocando um ponto final no placar em 3-0.

"Acreditar em mim mesmo, a todo tempo. É a coisa mais importante para mim. Para jogar esse tipo de jogo, nesse nível, é preciso acreditar em mim e aproveitar" disse Alcaraz, após a vitória.

Aos 20 anos de idade, o espanhol mostrou novamente personalidade de um "touro" veterano para chegar à sua segunda semifinal de Grand Slam da carreira, na única vez que chegou, foi campeão do US Open em 2022. Na atual competição, Alcaraz já faz a sua melhor campanha da carreira, já que, até então, seu melhor resultado foi no ano passado, quando chegou nas quartas de final e caiu diante do alemão Alexander Zverev.

Nesta sexta-feira, 9, o atual líder do ranking mundial defende a posição contra o sérvio Novak Djokovic, número 3 do mundo, que também classificou para as semifinais ao bater o russo Karen Khachanov (11º), por 3 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 7/6(0), 6/2 e 6/4. O Sérvio já ganhou duas vezes o Grand Slam francês, já Alcaraz briga pela pelo primeiro título no saibro de Paris.