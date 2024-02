Com Hamilton 'emocionado', Mercedes apresenta carro da temporada 2024 | A TARDE

Lewis Hamilton admitiu estar "emocionado" nesta quarta-feira (14), ao participar da apresentação do carro da Mercedes para a temporada 2024 da Fórmula 1, a última antes da saída do piloto britânico para a Ferrari.

O heptacampeão mundial de 39 anos anunciou há duas semanas que a partir de 2025 irá pilotar pela tradicional escuderia italiana, depois de seis títulos em 11 temporadas pela Mercedes.

Falando publicamente pela primeira vez desde o anúncio de sua saída da equipe alemã, Hamilton admitiu que "estas duas últimas semanas foram muito emotivas e é surreal estar aqui".

O piloto reiterou que está focado na Mercedes para 2024: "O objetivo de todos os treinos durante o inverno foi devolver a equipe ao lugar onde deve estar", depois de ter sido superada pela Red Bull nos últimos três anos.

"A equipe teve anos difíceis, mas isso nos ajudou muito a nos unirmos e encararmos as coisas de frente", acrescentou.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, que apareceu ao lado de Hamilton, comentou: "Tem sido um inverno muito movimentado. Será a última temporada com Lewis, por isso queremos ter um carro rápido".

A apresentação do novo carro durou apenas nove minutos e Hamilton se limitou a responder três perguntas do mediador do evento.

"Cheguei em 2013, então estou há 11 anos da equipe e vou começar minha 12ª temporada. É um privilégio trabalhar com este grupo de pessoas que trabalhou durante todo o inverno. Por isso, ver agora o carro novo é um dos momentos mais empolgantes da temporada", destacou.

Hamilton, que não venceu nenhuma corrida nos últimos dois anos, e seu compatriota George Russell vão testar pela primeira vez a nova Mercedes já nesta quarta-feira, sob chuva, no circuito de Silverstone.

Os treinos oficiais de pré-temporada vão acontecer de 21 a 23 de fevereiro no Bahrein, antes do início do campeonato, no dia 2 de março, no mesmo país.