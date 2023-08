Com hat-trick de CR7, Al-Nassr vence a primeira na liga saudita

O Al-Nassr finalmente sentiu o sabor da vitória no Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira, 25, a equipe goleou o Al-Fateh por 5 a 0, e conquistou os primeiros três pontos após duas derrotas nas duas primeiras rodadas. Cristiano Ronaldo fez três gols e deu uma assistência para Mané, que marcou duas vezes.

No primeiro tempo, após contribuir com um lindo passe de calcanhar para Mané abrir o placar, aos 27 minutos, Cristiano Ronaldo balançou as redes aos 38, de cabeça. Na segunda etapa, CR7 marcou aos 10, e aos 51, enquanto Mané balançou a rede aos 36.

Com o resultado, o Al-Nassr ganhou posições na tabela do Campeonato Saudita e agora ocupa o 11º lugar. O próximo desafio para a equipe comandada pelo técnico Luis Castro está marcado para terça-feira, 29, contra o Al-Shabab.