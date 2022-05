Com hat-trick de CR7, United se aproxima da zona da Champions

Tottenham (4º) e Arsenal (agora 6º) perderam por 1 a 0 em seus respectivos jogos deste sábado, 16, diante do Brighton e do Southampton, pela 33ª rodada da Premier League em que o Manchester United derrotou o lanterna Norwich e subiu para quinto.

ESPN Brasil

Cristiano Ronaldo foi a estrela absoluta dos 'Red Devils', com um 'hat-trick' em Old Trafford, que permite à sua equipe ser a grande beneficiada do dia na corrida pelo G4, que está agora a 3 pontos.



O jogo foi muito mais difícil do que o esperado para o Manchester United contra o último colocado.

Cristiano Ronaldo colocou os locais na frente na primeira meia hora (7 e 32 minutos), mas o Norwich surpreendeu ao empatar depois, com gols de Kieran Dowell (45+1) e Teemu Pukki (52).

Mais uma vez coube ao craque português a missão de salvar o United, com um gol de tiro livre direto (76), que deixou os três pontos no 'Teatro dos Sonhos' e deu asas à sua equipa na emocionante corrida pelas posições europeias.

"Ronaldo marcou três gols muito importantes para nós", disse o goleiro do United, David De Gea.

"Sabemos que não estamos jogando muito bem, mas somamos três pontos. Temos que controlar mais o jogo contra o Norwich em casa".

O Manchester United volta assim a vencer depois de suas recentes decepções, já que nos últimos dois jogos do campeonato havia somado apenas um ponto (empate com o Leicester e derrota para o Everton).

O dia começou com um revés inesperado para o Tottenham, quarto colocado e último time naquela tão almejada 'zona da Champions'. O Brighton (10º), bastante tranquilo devido à sua posição na tabela, venceu por 1 a 0 em Londres graças a um gol do belga Leandro Trossard, que recuperou uma bola na área e superou Hugo Lloris (0-1, aos 90 minutos).

Harry Kane esteve totalmente apagado do lado do Tottenham neste jogo e Son Heung-min tampouco conseguiu ser decisivo.

O Arsenal, que começou o dia em quinto e agora é sexto ao ser ultrapassado pelo Manchester United, poderia ter alcançado o Tottenham por pontos se vencesse o Southampton (12º), mas longe disso, acabou sendo derrotado por 1 a 0.

O autor do gol do Southampton nessa partida foi o polonês Jan Bednarek no fim do primeiro tempo (44).

Jogos da 33ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Tottenham - Brighton 0 - 1

Manchester United - Norwich City 3 - 2

Southampton - Arsenal 1 - 0

Watford - Brentford 1 - 2

- Domingo:

(10h15) Newcastle - Leicester

West Ham - Burnley

- Adiados devido à disputa das semifinais da FA Cup neste fim de semana:

Aston Villa - Liverpool

Leeds - Chelsea

Everton - Crystal Palace

Wolverhampton - Manchester City

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 74 31 23 5 3 72 20 52

2. Liverpool 73 31 22 7 2 79 22 57

3. Chelsea 62 30 18 8 4 64 23 41

4. Tottenham 57 32 18 3 11 56 38 18

5. Manchester United 54 32 15 9 8 52 44 8

6. Arsenal 54 31 17 3 11 45 37 8

7. West Ham 51 32 15 6 11 51 42 9

8. Wolverhampton 49 32 15 4 13 33 28 5

9. Leicester 40 29 11 7 11 45 48 -3

10. Brighton 40 32 9 13 10 29 37 -8

11. Brentford 39 33 11 6 16 41 49 -8

12. Southampton 39 32 9 12 11 38 52 -14

13. Crystal Palace 37 31 8 13 10 43 40 3

14. Aston Villa 36 31 11 3 17 42 46 -4

15. Newcastle 34 31 8 10 13 34 54 -20

16. Leeds 33 32 8 9 15 38 68 -30

17. Everton 28 30 8 4 18 33 52 -19

18. Burnley 24 30 4 12 14 25 44 -19

19. Watford 22 32 6 4 22 30 62 -32

20. Norwich City 21 32 5 6 21 22 66 -44