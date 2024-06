Com joia de 16 anos, Espanha anuncia convocados para Eurocopa | A TARDE

Em busca do terceiro título da Eurocopa, a Espanha anunciou os 29 jogadores que poderão ser convocados para a competição. Desta pré-lista, três atletas serão cortados pelo treinador Luis de la Fuente, totalizando em 26. Antes da competição, a Seleção fará dois amistosos, contra Andorra e Irlanda do Norte.

Dentre os nomes presentes, o treinador chamou Nacho, do Real Madrid, Rodri, do Manchester City, Morata, do Atlético de Madrid, e o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, de apenas 16 anos.

Na última edição, a Espanha caiu nas semifinais, perdendo nos pênaltis contra a Itália, que posteriormente se sagrou campeã. Neste ano, a equipe ainda contava com veteranos como Sérgio Busquets e Jordi Alba, que atualmente jogam no Inter Miami, dos Estados Unidos.

Na Euro, La Roja está no grupo B, onde enfrentará Itália, Croácia e Albânia. A estreia será no dia 15 de junho, contra os croatas, às 13h.

Veja lista:

David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad) e Unai Simon (Athletic Bilbao);

Dani Carvajal (Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Al Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad), Jesus Navas (Sevilla), Dani Vivian (Athletic Bilbao) e Nacho (Real Madrid);

Alex Baena (Villarreal), Aleix Garcia (Girona), Fermin Lopez (Barcelona), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Real Sociedad) e Marcos Llorente (Atlético de Madrid);

Joselu (Real Madrid), Alvaro Morata (Atlético de Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Perez (Real Betis), Ferran Torres (Barcelona) Nico Williams (Athletic Bilbao) e Lamine Yamal (Barcelona).

