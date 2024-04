Com Lebron e Curry, EUA divulga convocados para Olimpíadas de Paris | A TARDE

Em busca da quinta medalha de ouro seguida e 17° na história, a Seleção de basquete dos Estados Unidos já tem os seus representantes para os Jogos Olímpicos de Paris. Após divulgar uma pré-lista, algumas estrelas da NBA já têm a sua vaga garantida, segundo informações da ESPN americana.

Entre os nomes cotados, estão Stephen Curry, do Golden State Warriors, Lebron James e Anthony Davis, do LA Lakers, Kevin Durant, do Phoenix Suns, e outros. Na liderança desta equipe, o treinador será Steve Kerr, do Warriors.

Após a decepcionante campanha na Copa do Mundo de basquete, em 2023, onde ficou na 4ª colocação, grandes estrelas da NBA se mobilizaram em busca de recolocar a Seleção no topo da modalidade.

Dos atletas presentes na lista, Kevin Durant é o mais veterano, com três ouros, enquanto Lebron já somou dois. Stephen Curry, por sua vez, fará a sua estreia, assim como Joel Embiid, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton e Anthony Edwards.

A última vez em que o "Dream Team" não conquistou a medalha de ouro foi em 2004, em Atenas, quando perdeu para a Argentina na semifinal e ficou com o bronze.

Veja lista:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

No total, a lista atual conta com 11 atletas. Entretanto, a convocação oficial, Steve Kerr contará com 12 jogadores, que será oficializado em breve.