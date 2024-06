Com mais de 30 mil torcedores, Marta marca e Brasil goleia a Jamaica | A TARDE

A seleção brasileira feminina fechou os amistosos preparatórios visando as Olimpíadas com goleada em Salvador. Na noite desta terça-feira, 4, o time verde amarelo aplicou 4 a 0 na Jamaica, na Arena Fonte Nova, para a felicidade dos mais de 31.547

Marcaram para o Brasil Debinha, no primeiro tempo, enquanto Jheniffer por duas vezes e a rainha Marta fecharam a goleada na capital baiana.

Primeiro tempo



O jogo começou movimentado e quase as adversárias assustavam. Cardoza lança, McCoy antecipa a marcação, e Brown finaliza para o fundo do gol na saída de Natascha. Contudo, o gol não valeu e a arbitragem flagrou o impedimento.

A seleção brasileira dominou quase que totalmente a primeira etapa. O primeiro gol das brasileiras saiu aos seis minutos, em boa jogada de Gabi Portilho pela direita, que cruza na segunda trave para Debinha que, oportunista, finaliza para o gol e abre o placar, para a festa da torcida baiana na Fonte.

A equipe verde e amarela poderia ampliar logo na sequência. Aos sete, Duda Sampaio joga na área, Debinha ajeita de cabeça para Gabi Portilho finalizar na grande área e acertar o travessão.

O Brasil pressiona. Gabi Portilho dribla Blackwood, invade a área e finaliza colocado no canto direito da goleira Schneider. A Bola passa com muito perigo.



Segundo tempo



Aos seis da etapa final, as jamaicanas criam suas melhor oportunidade na partida e quase empatam. Primus recebe na cara do gol e arrisca. Bola desvia em Yasmin e sai em escanteio. Aos 10, Jody Brown recebe na entrada da área, corta Bruninha e arrisca de perna esquerda no gol com perigo.

O Brasil amplia aos 18. Cobrança de escanteio na área, cabeçada de Gabi Nunes e a goleira Schneider defende. No rebote, Jheniffer não perdoa e marca o segundo gol brasileiro em Salvador.

A artilheira Jheniffer foi as redes de novo. A seleção toca a bola pelo lado esquerdo, Cristiane faz o pivô e ajeita para Jheniffer bater colocado de fora da área e marcar um belo gol.



Aos 44, Cristiane quase fez o quinto das brasileiras. Marta descola um passe por elevação para Cristiane, que sai na cara do gol e manda por cobertura. Bola acerta a trave do gol de Schneider.





Brasil 3 x 0 Jamaica - Amistoso Internacional

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

Data: 04/06/2024 (terça-feira)

Horário: 20h



Árbitra: Emikar Calderas (Venezuela)

Assistentes: Migdalia Rodriguez (Venezuela) e Nancy Fernandez (Paraguai)

Quarta árbitra: Zulma Quiñones (Paraguai)

Árbitra de vídeo: Jesica Salomé Di Lorio (Argentina)

Assistente de VAR: Mariana de Almeida (Argentina)



Gols: Debinha e Jhennifer (2) e Marta (BRA)



Brasil: Natascha; Bruninha, Tarciane (Antônia), Rafaelle, e Yasmim; Duda Sampaio, Gabi Portilho e Debinha (Marta); Laís Estevam (Brena), Gabi Nunes (Cristiane) e Byanca Brasil (Jheniffer). Técnico: Arthur Elias.

Jamaica: Schneider; Tiffany Cameron (Simmonds) Allyson Swaby (Plummer), Chantelle Swaby e Blackwood; Sampson, Naya Cardoza, McNamara (Drew Spence) e Primus; Jody Brown (Amelia Van Zanten) e McCoy (SolaiWashington). Técnico: Xavier Gilbert.

