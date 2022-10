Com mesma fórmula de 2022, Baianão começa dia 10 de janeiro de 2023

A bola vai rolar para o início do Campeonato Baiano 2023 a partir do dia 10 de janeiro e os detalhes da competição, que está prevista para ocorrer até o dia 9 de abril, foram definidos em encontro realizado na sede da Federação Bahiana de Futebol (FBF) que contou com a presença dos representantes das equipes envolvidas, profissionais de imprensa, representantes da Polícia Militar e convidados.

Neste ano, Atlético de Alagoinhas, Bahia, Bahia de Feira, Barcelona, Doce Mel, Itabuna, Jacobinense, Jacuipense, Juazeirense e Vitória disputam o título.

Durante o Conselho foram definidas fórmula de disputa, acesso, descenso e classificação para às competições nacionais. A fórmula de disputa do Baianão 2023 será a mesma utilizada em 2022. Os dez clubes irão compor o mesmo grupo, de número 1, na primeira fase.

Em disputa de pontos corridos, com jogos apenas de ida, avançarão para a segunda fase (semifinal), os quatro melhores colocados. Os quatro classificados serão divididos nos Grupos 2 (1º x 4º) e 3 (2º x 3º) para a semifinal, que acontecerá em jogos de ida e volta. Os dois vencedores decidirão o título em duas partidas da final.

Os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Série B do Baianão 2024. Já o campeão e vice-campeão da Série B 2023 ascenderão à Série A do ano seguinte. Caso a Série B de 2023 venha a ser disputada por um número de equipes inferior a dez, portanto, independentemente do número inicial de inscritos, apenas a equipe que ficar em último lugar na primeira fase da Série A 2023 será rebaixada e, consequentemente, tão somente a equipe campeã da Série B 2023 ascenderá à Série A 2024.

Vagas para as competições nacionais:

Copa do Brasil - Terão direito à 1ª, 2ª e 3ª vagas da Copa do Brasil 2024 o campeão, vice-campeão e terceiro colocado do Baianão 2023.

Copa do Nordeste - A equipe campeã do Baianão 2023 terá direito à primeira vaga na Copa do Nordeste de 2024. A segunda vaga do Nordestão será do clube mais bem posicionado do Estado no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Já a terceira vaga, para disputa da Pré-Copa do Nordeste, será do clube que tiver a melhor colocação no Baianão, excluindo os clubes presentes na 1ª e 2ª vagas. Caso o clube da 1ª vaga não esteja disputando as Séries A ou B do Campeonato Brasileiro, a 3ª vaga será destinada ao clube com a segunda melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Série D - Terão direito às duas vagas na Série D do Brasileirão 2024 as equipes melhores colocadas no Baianão, desde que não sejam integrantes das outras séries do Campeonato Brasileiro. A terceira vaga na Série D será destinada à equipe campeã da competição que a FBF realizar no segundo semestre, com 5 clubes da Série A e 5 da Série B estadual.