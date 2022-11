Com novo acordo, Militão terá que pagar pensão de R$ 27 mil para filha

Um novo acordo entre Éder Militão e sua ex-esposa, Karoline Lima, estabeleceu que o jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira terá que pagar R$ 7.272 por mês para a alimentação da sua filha, Cecília, de três meses.



Além do dinheiro da alimentação, o atleta de 24 anos também precisará pagar R$ 10 mil na educação da criança, R$ 10 mil mensais para o aluguel do local onde as duas vão morar e despesas como plano de saúde, babá, empregada doméstica e motorista particular.

"Chegamos em um acordo, graças a Deus e acabou essa disputa de Cecília e etc", comentou Karoline Lima em sua página em uma rede social. "Minha filha vai ser cuidada com muito amor. Tenho certeza que ela vai ter muito amor, vai ter o apoio, vai ser feliz, vai ter o que ela tem direito e era só essa a minha preocupação, é só isso que eu queria e é isso que vai acontecer", completou a influenciadora digital em suas redes sociais.

Em outubro, Militão abriu um segundo processo contra Karoline Lima, alegando que a influenciadora engravidou "quase que instantaneamente", Na ocasião, o jogador ofereceu o valor de R$ 6.060 como pensão alimentícia para a filha.

Carreira

Com contrato renovado com o Real Madrid por mais três anos, Militão recebe salário anual de 7 milhões de euros - aproximadamente R$ 36 milhões na cotação atual -, soma que pode chegar a 9 milhões dependendo de bonificações e pagamentos de patrocínios.

Com o valor de apenas um dia de trabalho no clube merengue, que corresponde a cerca de R$ 100 mil, é possível comprar milhares de produtos para sua bebê, que recentemente completou 3 meses.