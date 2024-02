Com novo naming rights, Fonte Nova inicia mudança de identidade visual | A TARDE

Com a mudança do naming rights para Casa de Apostas, a identidade visual da Arena Fonte Nova já começou a ser modificada. Enquanto a caixaria não fica pronta, será instalado um letreiro provisório com a nova assinatura.

O letreiro definitivo deverá ser colocado no prazo de 30 a 60 dias, tempo de produção estimado para a nova caixaria. Ao longo dos próximos meses, toda a comunicação da Arena será atualizada com a nova identidade visual.

Anunciado no final de 2023, o novo contrato de naming rights entre a Arena Fonte Nova e a Casa de Apostas é válido por quatro anos e o acordo abrange contrapartidas para todas as partidas de futebol e shows sediados no local.