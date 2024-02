Com polêmica, Brasil perde na estreia do Pré-olímpico de basquete | A TARDE

A Seleção brasileira de basquete feminino iniciou a sua caminhada em busca da vaga ao Jogos Olímpicos de Paris, na noite desta quinta-feira, 8, infelizmente, com uma derrota para a Austrália, por 55 a 60. O torneio, que está acontecendo em Belém do Pará, contou com mais de 7 mil pessoas, no Ginásio Mangueirinho, vibrando a favor do Brasil.

O resultado negativo quebrou uma série de vitórias consecutivas da Seleção Brasileira, que possuía uma invencibilidade de 17 partidas. Por outro lado, a amarelinha segue sem conseguir vencer as australianas, seleção que foi responsável pela ausência do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio e no Mundial de 2022.

A partida foi dominada pela Seleção da Austrália, que conseguiu se manter à frente durante quase todos os quartos. No primeiro, o Brasil conseguiu manter o equilíbrio, segurando a vantagem das adversárias. Entretanto, na segunda parcial, as australianas dispararam e foram para o intervalo com 10 pontos de vantagem.

Na segunda etapa, a Seleção Brasileira voltou com tudo e conseguiu aniquilar a vantagem adversária, diminuindo a desvantagem para apenas três pontos, uma posse de bola. A virada não demorou de vir, já no início do último quarto, quando a amarelinha colocou dois pontos à frente no placar.

Foi então que, em uma posse adversária, quando o jogo estava em 52 a 51, houve o erro de arbitragem mais polêmico da noite. Em uma cesta, que deveria ser de dois pontos, da camisa 9 da Austrália, Allen, o placar foi ampliado em três pontos, colocando um dígito a mais, o que pode ter afetado no resultado da partida, que foi para 52 a 54.

Através das redes sociais, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) lamentou e repudiou o erro, garantindo que, apesar de ter reclamado no momento do ocorrido, nenhuma providência foi tomada pela arbitragem. Além disso, afirmou que, junto com a FIBA (Federação Internacional de Basquete), acionou o departamento jurídico para tomar medidas cabíveis.

Confira o pronunciamento da CBB:

Após a situação, a Seleção da Austrália levou a melhor e venceu com uma vantagem de cinco pontos, 55 a 60. O destaque da partida foi Ezi Magbegor, que colaborou com 12 pontos. Do lado brasileiro, Damiris dominou as estatísticas, com 11 pontos e quatro rebotes.

Neste formato do Pré-Olímpico, das quatro seleções presentes (Brasil, Austrália, Alemanha e Sérvia), as três melhores campanhas garantem vaga. Confira os próximos jogos:

Sábado (10/2): Brasil x Sérvia - 20h

Domingo (11/2): Brasil x Alemanha - 20h