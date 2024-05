Com Premier e Liga Europa, futebol europeu anima a quinta-feira; saiba | A TARDE

Para agitar essa quinta-feira, 2, o futebol europeu proporciona três jogos, entre dois campeonatos, para os apaixonados pelo esporte. Em busca de subir posições na Premier League, o Chelsea recebe o rival londrino Tottenham, atual 5º colocado. Na Liga Europa, Olympique recebe o Atalanta e o Leverkusen joga em Roma, contra a equipe da capital.

Chelsea x Tottenham

Pela 26ª rodada da competição, as equipes de Londres se enfrentam em Stamford Bridge, no domínio azul. No primeiro turno, o Chelsea, atual 9º colocado, derrotou os Spurs por 4x1, e agora busca repetir o feito, tentando avançar casas na liga. O Tottenham, por sua vez, vem de uma derrota para o Arsenal e deseja afastar a má fase. A bola está prevista para rolar às 15h30.

Olympique x Atalanta

Abrindo a rodada da Liga Europa, o Olympique recebe o Atalanta na França, no estádio Vélodrome, às 16h. As equipes conseguiram a classificação após bater Benfica e Liverpool, respectivamente. Enquanto a equipe francesa vem de duas vitórias e duas derrotas, os italianos somaram duas vitórias, uma derrota e um empate.

Bayer Leverkusen x Roma

Ainda sem perder na atual temporada, o Leverkusen enfrenta o Roma na Itália, desejando garantir mais um título nesta temporada, já que conquistou o Campeonato Alemão. A Roma, por sua vez, deseja quebrar a boa fase do adversário e somar a quarta vitória no mata-mata. O duelo ocorre no estádio Olímpico, às 16h.

Como de costume, a fase é decidida em jogos de ida e volta. Assim, a decisão do classificado sairá na próxima quinta-feira, 9, no mesmo horário.