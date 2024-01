Com provocação ao Palmeiras, Twitter do Vitória é hackeado | A TARDE

O twitter oficial do Esporte Clube Vitória sofreu um ataque hacker na tarde desta terça-feira, 16, com direito a provocação à uma equipe da Série A. Com uma foto do placar da derrota sofrida pelo Palmeiras contra o Aster na Copinha, na segunda-feira, 15, o invasor postou uma série de 'K', dando risada e debochando da situação.

Além disso, na sequência, foi postada uma foto do presidente do Leão, Fábio Mota, com a representante da Fatal Model, patrocinadora do Vitória desde 2022, Nina Sag. Na legenda da imagem, o invasor se identificou.

Após a invasão ter sido notada pelo clube e as publicações deletadas, o hacker postou novamente a foto de Fábio com Nina Sag. Desta vez, a legenda foi em tom de ameaça, afirmando que se a publicação fosse apagada novamente, "isso" iria virar guerra. Na sequência, o post foi removido.

Ao Portal Bahia Notícias, o diretor de marketing do Vitória, Guilherme Queiroz, afirmou que o suporte técnico já está sendo ativado: “Estamos utilizando todas as ferramentas de segurança e estamos ativando o suporte técnico para poder recuperar nossa rede e deixar tudo sob as ordens novamente, é o caminho a se fazer, temos empresas especializadas dando o suporte necessário para a gente", disse Guilherme.