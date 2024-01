Com quatro remanescentes e um gringo, Juazeirense divulga elenco | A TARDE

A Juazeirense divulgou, na manhã desta quarta-feira, 3, o elenco para a temporada 2024. Neste ano, o Cancão de Fogo tem em seu calendário a Pré-Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, são 23 atletas que compõem o elenco da Juazeirense, quatro deles remanescentes de 2023: Waguinho, Patrik, Clebson e Ian Augusto. O volante Waguinho, de 39 anos, atua no Cancão desde 2011, sendo o jogador mais longevo da equipe e também o mais experiente.

A novidade fica por conta do africano Fechale, de apenas 21 anos. O meia-atacante nascido no Togo é o único atleta estrangeiro do elenco e terá a sua primeira experiência no futebol profissional.

Confira o elenco da Juazeirense:

GOLEIROS

João Guilherme, 32 anos

Gabriel, 25 anos

LATERAIS

Gean, 31 anos

Edson, 35 anos

Talys, 28 anos

Yan Ferreira, 33 anos

ZAGUEIROS

Suéliton, 32 anos

Maurício, 29 anos

Zé Romário, 29 anos

MEIAS

Elivélton, 31 anos

Romarinho, 31 anos

Bino, 23 anos

Mauro, 27 anos

Waguinho, 39 anos

Patrik, 28 anos

Clebson, 38 anos

Leandrinho, 24 anos

Fechale, 21 anos

Bruno Matos, 33 anos

ATACANTES

Ian Augusto, 28 anos

Luis Soares, 32 anos

Abraão, 21 anos

Alexsandro, 28 anos