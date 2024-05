Com retornos, Bahia divulga relacionados para duelo contra o Criciúma | A TARDE

Buscando o triunfo no primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil, o treinador Rogério Ceni convocou 25 jogadores para ficarem a sua disposição no confronto diante do Criciúma. Como notícia positiva para os torcedores do Esquadrão, dois jogadores estão de volta.

Ausentes no último duelo, o goleiro Adriel e o zagueiro Victor Cuesta estão de volta à lista de atletas convocados. Por outro lado, Acevedo e Ryan seguem de fora.

Confira a lista:

Adriel, Marcos Felipe e Danilo Fernandes

Cicinho, Gilberto, Arias e Luciano Juba

Marcos Victor, Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Victor Cuesta

Cauly, Jean Lucas, Yago Felipe, Rezende, Thaciano, Carlos de Pena, Caio Alexandre, Everton Ribeiro

Ademir, Biel, Everaldo, Rafael Ratão, Oscar Estupiñan