Com retrospecto negativo, Vitória encara Avaí no segundo turno

Na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, o Vitória enfrentará o Avaí, atual 15° colocado, no domingo, 17, às 18h, no Barradão, pela 28° rodada, em busca da quebra de um jejum de 11 anos sem vencer o time catarinense e esquecer a goleada sofrida pelo CRB, ocorrida na última rodada.

No primeiro turno, o Leão da Barra ficou próximo de quebrar esse tabu. Wellington Nem abriu vantagem para a equipe rubro negra, enquanto aos últimos instantes da partida, Waguininho deixou tudo igual no estádio da Ressacada, em Florianópolis, ampliando o período sem vencer o Alviceleste.

Para recuperar a moral com a torcida em seu santuário, o time comandado por Léo Condé precisa voltar a vencer, já que nos últimos três jogos, para quebrar a má fase, o líder da Série B precisará quebrar um tabu de oito jogos sem vencer a equipe catarinense. Desde 2012 foram cinco empates e três vitórias do Avaí, com cinco gols feitos e nove gols tomados.

Jogando dentro de casa, assim como será no domingo, o Vitória tem a segunda melhor campanha de um time mandante da Série B, com dez vitórias e 31 pontos feitos, estrando atrás somente do Sport, com 32 feitos. Diferente da equipe catarinense, que como visitante, está somente na 15° posição, com somente duas vitórias e 12 pontos conquistados.

Apesar do momento ruim na competição nacional e o tabu contrário, o Leão da Barra saiu como vencedor em quatro oportunidades, três delas dentro de casa, enquanto o Avaí venceu seis vezes ao total, metade delas no santuário rubro negro, a última em 2020, também na Série B.