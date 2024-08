Com Ryller e Everaldo, Vitória trabalha focado no Cruzeiro

Elenco rubro-negro seguiu a preparação com foco no Cruzeiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória prosseguiu com as atividades de preparação para a partida contra o Cruzeiro, marcada para esta segunda-feira, 19, às 20h, no Barradão, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> Torcedores do Vitória criticam multas e polêmica com NoFake

Após exercícios de ativação na academia, o grupo foi a campo para realizar o aquecimento com o preparador físico Caio Gilli. Já sob o comando de Thiago Carpini, a equipe aperfeiçoou troca de passes, pressão na marcação e posse de bola. Logo depois, o assistente técnico Estephano Djian ministrou um trabalho específico de troca de passes.

Os jogadores que atuaram mais de 70 minutos do jogo-treino contra o Itabuna no dia anterior, foram para a academia e completaram os trabalhos com exercícios de fortalecimento muscular para os membros superiores.

Por fim, Carpini separou o grupo e treinou construção de jogadas ofensivas. Os jogadores também trabalharam finalização com enfrentamento de ataque contra defesa, além aprimorar chutes de fora da área.

As novidades no treinamento foram as presenças do volante Ricardo Ryller e do atacante Everaldo, que treinaram normalmente.

O plantel continua com a preparação na manhã deste sábado, 17. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos somados e ocupando a 16ª colocação na classificação geral.