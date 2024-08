Com dores, Volante do Vitória é dúvida para jogo contra o Cruzeiro

Ricardo Ryller tem sido peça constantemente utilizada pelo técnico Thiago Carpini - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória poderá perder uma das principais peças no setor de meio de campo para o confronto diante do Cruzeiro, marcado para esta segunda-feira, 19, às 20h, válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Com dores no joelho esquerdo, o volante Ricardo Ryller segue em observação e preocupa a comissão técnica.

Em um lance aos sete minutos do primeiro tempo do clássico Ba-Vi, Ryller se chocou forte o joelho esquerdo no olho do meia Everton Ribeiro, do Bahia. O volante rubro-negro atuou até perto do fim do jogo, porém não resistiu as fortes dores na região.

Na última atividade, Ryller realizou um treinamento mais controlado, com movimentos mais leves. O objetivo era amenizar as dores no joelho. Ele segue em observação.

Contando com a atividade desta sexta-feira, 16, o elenco rubro-negro terá mais três sessões de treinamento com foco na partida diante da Raposa. Caso não reúna condições de jogo, Thiago Carpini tem as opções de Léo Naldi, Jean Mota ou Pablo, a depender do esquema.

Vindo de derrota no Ba-Vi, o Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos somados e ocupando a 16ª colocação na classificação geral.