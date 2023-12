Com time baiano na disputa, Copinha feminina começa nesta segunda | A TARDE

A primeira edição da Copa São Paulo de Futebol feminino, conhecida popularmente como Copinha, terá o seu pontapé nesta segunda-feira, 4. A competição que ocorre em São Paulo reúne os principais projetos do futebol feminino de base do Brasil, contando com 16 equipes que disputarão o lugar mais alto do pódio. O torneio terá a sua grande final no dia 17 de dezembro. O Vitória representará o estado da Bahia.

Troféu da Copinha | Foto: Divulgação / @copinha

O atual formato da competição conta com grupos do A ao D, com quatro times do Brasil todo em cada um deles. Na fase inicial, com somente jogos de ida, o melhor colocado de cada grupos, após os três confrontos, avançará para as semifinais. As Leoas da Barra estão no grupo B, ao lado de Ferroviária, Internacional e Minas Brasília-DF.



O jogo de estreia da equipe rubro-negra será nesta segunda, 4, às 11h da amanhã, no Estádio Licolau Alaylon. Na sequência, jogará contra o Internacional, na quinta-feira, 7, às 8h45, e finaliza a fase inicial contra o Minas Brasília, no domingo, 10, no mesmo horário da partida anterior. Todos os confrontos ocorrem no mesmo estádio.