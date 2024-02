Com time da Série B, Copinha define finalistas nesta segunda; saiba | A TARDE

Faltando três jogos para o fim, a Copa São Paulo de Futebol Júnior conhecerá os finalistas de 2024 nesta segunda-feira, 22. A decisão acontecerá no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, com Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e Novorizontino na disputa, com possibilidade de campeão inédito. A partida final ainda não tem local definido.

O primeiro confronto da fase será entre Flamengo, que possui quatro títulos na competição, e Cruzeiro, que busca o bicampeonato. As equipes se enfrentam na Arena Barueri, às 19h30.

Para chegar até aqui, os garotos do ninho garantiram a primeira colocação do grupo com 100% de aproveitamento, para na sequência, testar o coração dos seus torcedores e vencerem os quatros jogos seguintes nos pênaltis. A equipe mineira, por sua vez, liderou o grupo 28 e enfileirou seguidas vitórias até as semis.

Do outro lado da chave, duas histórias distintas. Enquanto o Corinthians é o maior campeão do torneio, com 10 títulos somados, o Novorizontino ainda busca o seu primeiro troféu da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo terá início às 21h30, na Neo Química Arena.

O Timão avançou ao mata-mata como líder do grupo e, apesar de ter enfrentado as penalidades na segunda fase, chegou às semis sem dificuldades. O Novorizontino, por outro lado, ficou na segunda colocação na fase de grupos e logo cresceu na competição, deixando pelo caminho equipes como Botafogo e São Paulo, ganhando a fama de zebra do torneio.

Ambas as partidas terão transmissão ao vivo. Enquanto Flamengo x Cruzeiro passará no Sportv e Premiere, a segunda semifinal, entre Corinthians e Novorizontino, será transmitida pelo Cazé Tv, no Youtube.