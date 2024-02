Com tranquilidade, Bia Haddad vence na estreia do WTA de Abu Dhabi | A TARDE

A principal tenista do Brasil entrou em quadra na manhã desta segunda-feira, 5, e venceu mais uma. No WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Beatriz Haddad venceu a chinesa Xiyu Wang por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 7/6 (4).

Bia iniciou o confronto impondo uma intensidade absurda, colocando a chinesa para correr em quadra. Desta forma, o primeiro set foi sem sustos para a brasileira, que venceu por 6/2 sem sofrer quebras de saque. Na segunda parcial, Wang voltou melhor e logo conseguiu a primeira quebra do jogo, abrindo 3x0. Apesar disso, Bia Haddad não se deixou abater e empatou o placar, forçando o tie break, onde colocou 7/4 e encerrou a partida.

O próximo compromisso da tenista, que ocupa a 13ª colocação no ranking do WTA, será nesta terça-feira, pelas duplas femininas, onde jogará com a brasileira Luisa Stefani, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A dupla "100%" Brasil enfrentará, a partir das 04h, A. Danilina e N. Kichenok.

No individual, já nas oitavas de final do torneio, a top 13 joga contra a vencedora do confronto entre a filipina Alexandra Eala (187ª) e a polonesa Magda Linette (55ª), na quarta-feira, 7, ainda sem horário definido. Vale lembrar que no WTA de Abu Dhabi de 2023, Bia alcançou as semifinais, somando 195 pontos.