Com três brasileiros, Libertadores feminina começa nesta quinta-feira | A TARDE

A disputa pelo troféu da Libertadores no futebol feminino começa nesta quinta-feira, 5. A 15ª edição do principal torneio de clubes da América do Sul será disputada entre os dias 5 e 21 de outubro, na Colômbia. Ao todo, 16 clubes divididos em quatro grupos participam da competição, sendo três brasileiros: Corinthians, Internacional e Palmeiras.

Com 11 títulos, o Brasil novamente está entre os favoritos e vai em busca da 12ª taça. Atual campeão, o Palmeiras vê a possibilidade do bicampeonato, enquanto Corinthians quer retomar a hegemonia com o quarto título e o Internacional estreia no torneio.



A participação na Libertadores garante, no mínimo, US$ 50 mil (R$ 258 mil) em premiações. O clube que levantar a taça no dia 21 de outubro também vai faturar uma premiação de US$ 1,7 milhão (R$ 8,7 milhões).



Confira a divisão dos grupos da Libertadores Feminina de 2023



GRUPO A: Palmeiras (BRA), Barcelona de Guayaquil (EQU), Caracas (VEN) e Atlético Nacional (COL)



GRUPO B: Santa Fé (COL), Olimpia (PAR), Universitario (PER) e Universidad de Chile (CHI)



GRUPO C: Corinthians (BRA), Colo-Colo (CHI), Always Ready (BOL) e Libertad (PAR)



GRUPO D: Boca Juniors (ARG), América de Cali (COL), Nacional (URU) e Internacional (BRA)



Após a fase de grupos, os dois melhores colocados em cada chave se classificam para as quartas de final. Os classificados do Grupo A irão enfrentar os do Grupo B nas quartas de final, e os do Grupo C enfrentarão os do Grupo D. Esse chaveamento permite que times do mesmo grupo se enfrentem nas semifinais.