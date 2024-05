Com três de Lewandowski, Barça vence Valencia e retoma 2º lugar | A TARDE

Com direito a três gols de Robert Lewandowski, o Barcelona venceu em casa o Valencia por 4 a 2, nesta segunda-feira (29) pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, e retomou o segundo lugar na tabela da competição.

Com 73 pontos, o Barça superou novamente na classificação o Girona (3º, 71 pts), mas está a 11 pontos de distância do líder Real Madrid (84 pts). Restam cinco rodadas a disputar.

Em Montjuic, Fermín López abriu o placar (22') para o Barcelona, mas Hugo Duro empatou após uma saída errada do goleiro Marc André ter-Stegen (27'). Dez minutos depois, Pepelu colocou o Valencia à frente convertendo um pênalti (38'). No segundo tempo, Lewandowski apareceu para salvar o time catalão, com dois gols de cabeça (49' e 82') e outro em cobrança de falta (90+3').

Com a derrota, o Valencia (8º, 47 pts) soma uma segunda derrota consecutiva em LaLiga que complica seu objetivo de entrar na zona de classificação para as competições europeias.