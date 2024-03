Com três nas quartas de final, Brasil atinge feito inédito no Rio Open | A TARDE

O Rio Open de tênis já é histórico para o Brasil. Com as vitórias de Thiago Wild, Thiago Monteiro e João Fonseca, a competição terá três representantes locais nas quartas de final pela primeira vez.

E não é como se fosse moleza. Nomes importantes como Carlos Alcaraz e Stan Wawrinka participaram do torneio e não avançaram até esta fase, que foi o máximo até onde tenistas brasileiros chegaram.

Desde 2017 nenhum tenista do país sede chegava até as quartas do torneio. Na ocasião, Thiago Monteiro enfrentou o norueguês Casper Rudd, atual número 12 do mundo, e foi derrotado por 2 sets a 0.

As quartas do Rio Open começaram a ser disputadas nesta sexta-feira, 23, a partir das 16h30 (Brasília), horário em que Monteiro enfrenta Sebastian Baez, da Argentina. Às 18h, Wild encara o britânico Cameron Norrie, enquanto Fonseca joga contra Mariano Navone, outro argentino, após os compatriotas.