Com um a menos, Vitória segura empate e adia classificação na Copinha | A TARDE

Com um jogador a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, o Vitória segurou o empate sem gols contra o CSA, neste domingo, 7, em partida válida pela segunda rodada da Copa São Paulo de futebol júnior, a Copinha. O resultado faz com que a equipe rubro-negra suba à primeira colocação do grupo 30, com quatro pontos somados, já que venceu o jogo anterior, contra o Picos, por 1x0.

Na próxima rodada, onde enfrentará o Ibrachina, de São Paulo, o Leão precisará somente de um empate, para avançar à fase seguinte da competição. E por falar na equipe paulista, o próximo adversário do Vitória é o único que pode tirá-lo da primeira colocação, sabendo que ainda joga na rodada, contra o Picos.

Porém, mesmo que ainda seja ultrapassado na rodada, o rubro-negro baiano segue na zona de classificação, uma vez que as duas melhores campanhas de cada grupo seguem vivas na competição.

Foi no sufoco!

Aos 12 minutos do primeiro tempo, ao parar um contra-ataque do CSA, o zagueiro Andrei foi expulso, o que exigiu um novo planejamento para o Vitória. A partir daí, com um a menos, o Leão segurou a pressão imposta pelo clube alagoano e conseguiu se manter sem sofrer gol, garantindo um empate no sufoco.

A melhor chance da partida foi do CSA, já na reta final do segundo tempo, quando o goleiro Davi defendeu, com uma das mãos, o chute cruzado do atacante Miqueias, que recebeu um belo passe dentro da pequena área, garantindo, oficialmente, um ponto.