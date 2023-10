Com volta de Dudu e Castilho, confira lista de convocados do Vitória

Vitória enfrentará o Ituano na noite desta sexta-feira, 22, na cidade de Itu, em São Paulo, às 21h30 em partida valida pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe rubro negra busca se distanciar do segundo colocado, o Sport, e chegar aos 55 pontos, se aproximando do acesso para a Série A e, posteriormente, o título da segunda divisão.

No primeiro turno, dentro do Barradão, o Leão da Barra venceu a equipe paulista por 3x0, com gols de Rodrigo Andrade, Trellez e Camutanga. Agora, na 29° rodada, faltando dez para o fim do campeonato, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória precisa somar mais 15 pontos para garantir a classificação para a Série A, ao todo, 5 triunfos. Já para garantir o primeiro título brasileiro da história, o clube precisa chegar a marca dos 78 pontos para não depender dos resultados adversários.



Para alcançar os resultados desejados, o Vitória contará com a volta do volante Dudu e o atacante Iury Castilho que cumpriram suspensão no último jogo, quando o clube venceu o Avaí por 3x0. Entretanto, terá o desfalque do lateral Zeca, que sentiu cansaço muscular.

Confira os relacionados:

Goleiros - Lucas Arcanjo e Thiago Rodrigues

Laterais - Railan e Edson Lucas

Zagueiros - Camutanga, Wagner Leonardo, João Victor, Ian Souto e Marco Antônio

Volantes - Dudu, Rodrigo Andrade, M. Trindade e L. Gomes

Meia - Gege

Atacantes - Leo Gamalho, Osvaldo, Nem, Zé Hugo, Iury Castilho, Matheus Gonçalves, Matheusinho e Welder