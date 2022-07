Com Wallace, Brasil é convocado para o Mundial de vôlei masculino

A seleção masculina de vôlei foi convocada nesta terça-feira, 26, para o Campeonato Mundial da modalidade, que será disputado na Polônia e na Eslovênia, entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro. O oposto Wallace, que tinha anunciado a aposentadoria da equipe brasileira após a Olimpíada de Tóquio, é a novidade na lista com 15 nomes divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

O retorno de Wallace, de 34 anos, destaque na conquista da última temporada da Superliga Masculina pelo Sada Cruzeiro, ocorre após a contusão do também oposto Alan, que vinha sendo o principal jogador do Brasil na Liga das Nações até lesionar o tendão de Aquiles contra o Irã. Sem ele e com o pedido de dispensa de Franco (com um problema no cotovelo), o único atleta que o técnico Renan dal Zotto teve à disposição na posição na competição foi Darlan.

Tricampeão em 2002, 2006 e 2010, o Brasil integra o Grupo B do Mundial, com Japão, Cuba e Catar. A estreia será no dia 26 de agosto, diante dos cubanos. Os dois primeiros de cada uma das seis chaves vão às oitavas de final, além dos quatro melhores terceiros colocados. Na primeira fase, os brasileiros terão Ljubljana (Eslovênia) como sede.

A seleção de Renan vem de uma eliminação nas quartas de final da Liga das Nações para os Estados Unidos. Em relação ao grupo convocado para a fase final da competição, apenas o ponteiro Honorato não foi chamado para o Mundial.

Confira os convocados:

Ponteiros: Adriano, Yoandy Leal, Lucarelli e Rodriguinho.Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa.Opostos: Darlan, Wallace e Felipe Roque.Centrais: Flávio, Isac, Leandro Aracaju e Lucão.Líberos: Maique e Thales.