Combate entre famosos é atração de desafio 'Popó x Bambam' | A TARDE

Além da luta principal do desafio entre o ex-pugilista e campeão mundial de boxe Acelino 'Popó' Freitas e o ex-bbb Kleber Bambam, outros combates entre famosos vão sacudir a noite do evento que acontece na noite deste sábado, 24, no Fight Music Show 4, na Arena Vibra São Paulo (SP).



Entre as principais atrações estão os desafios entre Fernanda "Mendigata" Lacerda, ex-integrante do programa Pânico na TV e a esposa de Popó, Emilene Juarez.

Outro confronto que chama a atenção é o embate entre os funkeiros Nego do Borel e Mc Gui.

Veja a previsão dos horários das lutas:

Card principal - A partir das 21h30

Acelino "Popó" Freitas x Kleber Bambam (Boxe) - 0h05

Nego do Borel x Mc Gui (Boxe) - 23h25

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (Boxe) - 22h55

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (Boxe) - 22h20

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (Boxe) - 21h45

Card preliminar - A partir das 19h

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (Boxe) - 20h40

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA) - 20h10

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA) - 19h40

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA) - 19h10

*Os horários das lutas podem variar, segundo a organização do evento