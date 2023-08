Comissão técnica do Nacional é alvo de Xenofobia em Feira de Santana

A administração do Nacional Futebol Clube comunicou, nesta terça-feira, 15, que integrantes da equipe técnica sofreram ofensas xenófobas vindas de torcedores do Bahia de Feira durante um confronto entre as equipes na noite de segunda-feira, 14, em Feira de Santana, Bahia.

O Nacional usou suas redes sociais para comunicar que a equipe recebeu ofensas, sendo chamada de "índios" e "comedores da selva". Eles deixaram claro que não concordam com esse comportamento no futebol e não querem que vire algo normal.

“Entendemos que nada justifica o preconceito à região mais diversificada do país e dona de uma cultura inigualável. Costumeiramente, o futebol amazonense sofre esse tipo de ataque de pessoas que desconhecem a forma de viver dos também brasileiros cidadãos de uma região do país que os próprios habitam”, afirmou o time.

🗞️ O vídeo em questão é este aqui.



Mais uma vez o Nacional é alvo de xenofobia na Série D. Aconteceu no Piauí com o Parnahyba e agora novamente com o Bahia de Feira em Feira de Santana. Lógico que esse episódio teve relação com o episódio anterior. https://t.co/H9q7mc2p9B pic.twitter.com/bXnFHyIcgn — Central do Naça (@CentraldoNFC) August 15, 2023

Também na nota, o Nacional deixou claro que não tolera preconceito e lamentou o que aconteceu. Eles pediram respeito à cultura e ao povo do Amazonas, enfatizando o orgulho da história centenária como o time mais vitorioso do estado.

“O Nacional FC é contra qualquer tipo de movimento preconceituoso. Lamentamos o ocorrido e pedimos respeito com a cultura e o povo da nossa região, afinal, temos muito orgulho de sermos filhos dessa terra”, completou.

Isso ocorreu durante o primeiro confronto das oitavas de final da Série D do Brasileirão. Antes mesmo do jogo começar, a atmosfera já estava carregada entre as torcidas. Isso aconteceu devido a uma postagem do Nacional, que foi vista como provocação e "simulação desnecessária", logo após o falecimento de Deon, jogador do Bahia de Feira.

A direção do Nacional Futebol Clube vem a público repudiar o episódio ocorrido na última segunda-feira (14), no jogo entre Bahia de Feira e Nacional, válido pela ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. + pic.twitter.com/3KfCpNCfsZ — Nacional Futebol Clube (@NacionalFC1913) August 15, 2023

O confronto virou uma rivalidade a mais por conta da postagem do Nacional antes do jogo contra o Bahia de Feira. Quando jogadores simularam um velório, dias após o falecimento do atacante Deon, ocorrido no próprio gramado da Arena Cajueiro.