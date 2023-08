Nacional publica foto polêmica em rede social e gera revolta

Nesta segunda-feira, 14, Bahia de Feira e Nacional-AM entram em campo no jogo de ida das oitavas de final da Série D. Em preparação para o confronto em Feira de Santana, jogadores do Manaus compartilharam uma foto nas redes sociais, gerando repercussão nacional.

Após um animado rachão, os jogadores vitoriosos da brincadeira posaram para uma foto, com um jogador deitado no chão, sugerindo uma cena semelhante a um caixão. No entanto, essa imagem teve uma recepção negativa devido à trágica perda do jogador Deon do Bahia de Feira, que faleceu devido a um infarto durante um treino da equipe na semana anterior.

A população expressou sua indignação, pedindo a exclusão do time da competição, enquanto a Confederação Brasileira de Futebol se tornou o foco principal das críticas, sendo instada a tomar medidas diante dessa situação delicada.