Comitê Olímpico do Brasil promove o I Fórum Nacional do Esporte Seguro

Fórum Nacional do Esporte Seguro contou com representantes de Confederações Nacionais, Clubes e outras Organizações. - Foto: Bruno Lorenzo / COB

Com o objetivo de discutir temas importantes sobre as modalidades após os Jogos Olímpicos de Paris, foi realizado nesta terça-feira, 3, no Rio de Janeiro, o I Fórum Nacional do Esporte Seguro, do Comitê Olímpico do Brasil (COB). O evento contou com a participação de 130 representantes de Confederações Nacionais, Clubes e outras Organizações.

O Fórum tratou de temas sensíveis no esporte, como violência física e psicológica, assédio moral, violência de gênero, negligência ou omissão, assédio sexual, abuso sexual, doping e manipulação de competições.

“Estamos passando por avanços em áreas fundamentais na gestão do COB, com maior transparência, austeridade e participação dos atletas nos processos decisórios, por exemplo. Na esfera esportiva, alcançamos os melhores resultados nos principais eventos multiesportivos em que participamos. Porém, de nada valem as conquistas se a evolução do esporte brasileiro não trouxer, além de medalhas, a garantia de um ambiente seguro para nossos atletas, para a nossa juventude, para essa e para as próximas gerações”, disse Paulo Wanderley, Presidente do COB, na abertura do evento.

A ação teve a participação de palestrantes internacionais que abordaram questões sobre a segurança no esporte, dificuldades das organizações esportivas em relação à segurança no Esporte, além de compartilhar boas práticas relacionadas à segurança.

De maneira remota, a neozelandesa Kirsty Burrows, líder da Unidade de Esporte Seguro do Comitê Olímpico Internacional (COI), que trata sobre as áreas de proteção e saúde mental, comentou sobre as perspectivas do COI e as ações realizadas pela entidade.

Mônica Rivera, vice-presidente de Educação e Pesquisa, e Hannah Hinton, vice-presidente de Desenvolvimento Organizacional e Compliance, ambas do. Center for SafeSport, abordaram o tema “Prevenir, reconhecer e responder às violências”, com exemplos do tratamento a ser feito diante de problemas éticos no esporte.

Já Havard B. Overgrad, conselheiro sênior do Comitê Olímpico e Paralímpico Norueguês e da Confederação de Esportes da Noruega desde 2007, ministrou um workshop sobre “Salvaguarda Internacional para Crianças no Esporte – Unicef”. No evento, foi apresentado o Manual de Salvaguarda Internacional para Crianças no Esporte, com oito padrões mínimos de segurança no ambiente esportivo.

O COB tem promovido atividades para a promoção do Esporte Seguro, com um canal de denúncias, campanhas e atividades educativas, além de cursos on-line e gratuitos sobre o tema.

“Desde o lançamento da nossa Política de Prevenção e Enfrentamento à Violência, Assédio e Abuso no Esporte em 2018, testemunhamos avanços significativos, não apenas dentro do COB, mas também nas relações que estabelecemos com diversas outras organizações esportivas. Este fórum foi uma oportunidade para fortalecermos laços, compartilharmos conhecimento e definirmos novos caminhos para o futuro do esporte seguro no país. Que as novas ideias discutidas aqui se transformem em ações concretas que beneficiem nossa comunidade, mas, principalmente, os atletas e praticantes de esporte em todo o Brasil”, disse Rogério Sampaio, Diretor-geral.

O que é o Programa Esporte Seguro no COB?

O PES tem como meta fazer do esporte um ambiente seguro para todos, contribuir para uma cultura de prevenção, reconhecimento, enfrentamento e adoção de boas práticas no ambiente esportivo, de acordo com a legislação vigente. A implementação de princípios gerais de segurança, bem como a busca por prover um ambiente seguro, acolhedor e respeitador, é essencial. Para o COB, proteger tanto atletas quanto todos os envolvidos com o esporte deve ser uma missão constante.

Os cursos de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte, com a edição para adultos, lançada em março de 2020, e a edição Abuso e Assédio Fora de Jogo – para jovens, desde fevereiro de 2021, e o Curso Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai Ganhando, inaugurado em abril de 2021, foram obrigatórios para atletas e membros de delegação que participaram dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e seguem para todas as demais missões do Time Brasil. O PES também está presente em todas as Missões do Time Brasil, com oficiais de salvaguarda, verificação de antecedentes criminais, Canal de Ouvidoria e Ética e palestras educativas presenciais e online.

Ações e marcos do Programa Esporte Seguro ano a ano

A linha do tempo mostra a evolução do COB no desenvolvimento do Programa Esporte Seguro:

- 2018: Lançamento da Política de Prevenção e Enfrentamento à Violência, Assédio e Abuso no Esporte;

- 2019: Criação do Programa Esporte Seguro e do Canal de Ouvidoria e Ética;

- 2020: Lançamento do Curso de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso e Assédio no Esporte;

- 2021: Lançamento do Programa Esporte Seguro para Organizações e do Curso Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai Ganhando; COB recebe Prêmio Neide Castanha por suas iniciativas na área em relação a crianças e adolescentes;

- 2022: COB, através das colaboradoras e ex-atletas Soraya Carvalho e Mariany Nonaka, recebe certificação de Safeguarding Officer do Comitê Olímpico Internacional;

- 2023: Lançamento do Protocolo de Segurança e do Procedimento de Gerenciamento de Casos;

- 2024: I Fórum Nacional do Esporte Seguro.