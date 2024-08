Competidor morre afogado em prova do CrossFit Games 2024

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

O primeiro dia do CrossFit Games 2024, nos Estados Unidos, foi marcado por uma tragédia. Um dos competidores morreu afogado durante a prova de natação de 800 metros, que ocorreu após uma corrida de pouco mais de cinco quilômetros. O CEO da CrossFit, Don Faul, confirmou o falecimento e expressou que a organização está "profundamente triste" com a perda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, drones e uma equipe de mergulho foram utilizados para localizar o corpo, cerca de uma hora após o afogamento no Lago Marine Creek. Além disso, a corporação afirmou que, por respeito à família, não divulgará o nome do atleta neste momento.

O CEO dos CrossFit Games afirmou que a organização está colaborando com as autoridades na investigação e anunciou o cancelamento dos demais eventos do dia. O futuro dos jogos deste ano ainda é incerto neste momento.

Em imagens que viralizaram nas redes sociais, capturadas durante a transmissão ao vivo da competição, é possível ver o que se acredita ser o atleta sérvio Lazar Dukic lutando para não se afogar próximo à linha de chegada.

O atleta Cole Learn, que presenciou o incidente, relatou que todos ao seu redor gritavam por ajuda dos salva-vidas, mas estes estavam distantes e não conseguiram ouvir os pedidos de socorro. Dukic havia feito sua última postagem no Instagram quatro horas antes, para promover o evento.