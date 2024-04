Condé terá o desafio de comandar um time na Série A pela 1ª vez | A TARDE

Após conquistar títulos no comando do Vitória nas campanhas do Campeonato Brasileiro Série B 2023 e do Campeonato Baiano 2024, o técnico Léo Condé terá como novo desafio comandar um time de Série A pela 1ª vez em sua carreira. Estreando como treinador de futebol em 2009, ele esteve à frente de 11 clubes, mas em nenhum momento lidou com a pressão de estar na elite do futebol brasileiro.

Sem temer o grande desafio que irá enfrentar ao longo da atual temporada, o professor rubro-negro acredita na personalidade do time para encarar os fortes clubes do campeonato. “Nosso time tem muita personalidade, nosso time sempre se portou de maneira muito boa em jogos importantes e mostrou personalidade. A gente deve manter esse desempenho para a Série A, que será um desafio ainda maior”, disse Condé.

Gostinho de Série A

Embora o Brasileirão só comece para o Vitória neste domingo, 14, o comandante rubro-negro já fez seus testes com times da elite neste ano de 2024 e foi bem. Na atual temporada, Léo Condé já comandou o Vitória contra o Bahia e o Fortaleza, clubes que também vão disputar a Série A.

No total, foram cinco partidas válidas pelo Campeonato Baiano e pela Copa do Nordeste, com apenas uma derrota. Mostrando segurança e um time sólido, o Leão da Barra disputou quatro jogos contra o Bahia em 2024, em que venceu dois jogos e empatou um, ambos pelo Estadual, e perdeu um, no Regional.

Já contra o Fortaleza, houve apenas um confronto, em jogo válido pela Copa do Nordeste, onde o Colossal saiu com a melhor ao vencer por 1 a 0. Com os bons números conquistados, Condé carrega estas estatísticas que podem ser um gostinho do que está por vir durante o Brasileirão.

Para começar com pé direito, Léo Condé terá o objetivo de mudar o cenário do Leão | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória x Palmeiras

Para a longa jornada no Campeonato Brasileiro Série A, Léo Condé terá logo de cara o Palmeiras, atual campeão da competição. O Vitória enfrenta o Verdão neste domingo, 14, às 18h, no Barradão.

Vale relembrar que no Campeonato Brasileiro de 1993, o Leão da Barra esteve a um passo de colocar as mãos na taça da competição, mas o Porco levou a melhor e foi campeão daquele ano. Na ocasião, a disputa era dividida no formato de grupos, e as finais foram realizadas em dois jogos que contaram com o triunfo do time paulista.

Vitória do Vitória?

Para começar com pé direito, Léo Condé terá o objetivo de mudar o cenário do Leão da Barra durante a 1ª rodada da competição. Isso porque, nas últimas participações do Vitória no Brasileirão, o clube não conseguiu começar garantindo os três pontos.

Em 2018, 2017 e 2016, o Vitória acumulou, respectivamente, dois empates e uma derrota, na rodada inicial. Já em 2018, o Rubro-Negro iniciou a disputa com um empate por 2 a 2 contra o Flamengo. No ano anterior, em 2017, os três pontos também não vieram, após o time baiano protagonizar um 0 a 0 contra o Avaí. Já em 2016, foi pior ainda, já que naquela ocasião o Colossal tomou apavoro ao perder para o Santa Cruz por 4 a 1.