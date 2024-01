Condenação de Cuca por estupro é anulada; confira | A TARDE

O técnico Cuca teve sua condenação por estupro, determinada pela Justiça Suíça, anulada pelo Tribunal Regional de Berna-Mitteland. A anulação se deu após o Ministério Público alegar a prescrição do crime.

O caso remonta ao período em que Cuca, na época jogador do Grêmio, participou de uma excursão do time à Suíça em 1987, sendo acusado de manter relações sexuais com uma menor de idade. O julgamento estava em curso desde novembro de 2023, quando a defesa do treinador argumentou que Cuca foi condenado à revelia, buscando uma oportunidade de apresentar novos argumentos em sua defesa.

Apesar da decisão favorável à solicitação da defesa feita pela juíza Bettina Bochsler, o Ministério Público suíço recusou o pedido, alegando a prescrição do crime cometido por Cuca. Isso resultou no encerramento do processo e na anulação da sentença judicial.