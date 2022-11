Confederação Brasileira de Atletismo anuncia prêmio melhores do ano

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta segunda-feira,14, que a segunda edição do Prêmio Melhores do Ano vai ocorrer no dia 12 de dezembro, em São Paulo, e terá transmissão pelo canal do YouTube da CBAt.

O júri técnico vai ser composto por especialistas e jornalistas, eles vão definir os ganhadores dos prêmios de Melhor Atleta e Atleta Revelação de 2022, tanto no feminino como no masculino. Ainda será premiado o Atleta da Galera, masculino e feminino, e a Imagem do ano de 2022 por meio de votações pela internet. O resultado do atleta da galera só será divulgado no dia da premiação.

Esta edição vai ter uma novidade que é a inclusão de duas categorias, as de Clube Formador e de Clube de Alto Rendimento. Os Brasileiros que foram medalhistas mundiais serão homenageados durante a cerimônia de prêmio.

Os atletas são Darlan Romani, ouro no arremesso do peso; e Thiago Braz, prata no salto com vara (Mundial Indoor de Belgrado); Alison dos Santos, ouro nos 400m com barreiras; e Letícia Oro Mello, bronze no salto em distância (Mundial de Eugene); e Gabriel Boza, bronze no salto em distância (Mundial Sub-20 de Cali).

Os atletas que podem participar da premiação são aqueles que integraram as seleções brasileiras de atletismo nos três Mundiais do ano e também receberam os troféus de destaque, por serem os melhores da competição, nos Brasileiros sub-16, sub-18, sub-20 e sub-23 e no Troféu Brasil.