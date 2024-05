Confira a programação da Liga das Nações de Vôlei Feminino | A TARDE

A bola já subiu para o início da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2024. A competição iniciada em 15 de maio é considerada uma das principais da modalidade. Ela garantirá as duas últimas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Vale salientar que às 16 seleções melhores reanqueadas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) estarão competindo em países-sedes diferentes.

A primeira fase da Liga das Nações terá duração de três semanas, entre os dias de 14 de maio a 16 de junho. As equipes jogam 12 partidas no total, em sedes diferentes Os jogos ocorrerão no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, e na Turquia, Japão, China e Estados Unidos, além da Tailândia, que sediará a fase final.

As oito melhores se classificam para à fase final eliminatória, com as quartas de final. Anfitriã da fase final, a Tailândia, já tem presença no mata-mata, quando a bola sobe entre os dias 20 e 23 de junho.

Confira a progração da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2024:

16 de maio:



Alemanha x Itália - 8:00 - Antalya, Turquia

Bulgária x Japão - 11:00 - Antalya, Turquia

Países Baixos x Turquia - 14:00 - Antalya, Turquia

Brasil x República da Coreia - 14:00 - Rio de Janeiro, Brasil

República Popular da China x Estados Unidos - 17:30 - Rio de Janeiro, Brasil

República Dominicana x Canadá - 21:00 - Rio de Janeiro, Brasil



17 de maio:

Japão x Alemanha - 8:00 - Antalya, Turquia

França x Polônia - 11:00 - Antalya, Turquia

Itália x Bulgária - 14:00 - Antalya, Turquia

Sérvia x Tailândia - 14:00 - Rio de Janeiro, Brasil

República Popular da China x Canadá - 17:30 - Rio de Janeiro, Brasil

Brasil x Estados Unidos - 21:00 - Rio de Janeiro, Brasil



18 de maio:

Polônia x Países Baixos - 8:00 - Antalya, Turquia

FRança x Bulgária - 11:00 - Antalya, Turquia

Itália x Turquia - 14:00 - Antalya, Turquia

Sérvia x República Popular da China - 14:00 - Rio de Janeiro, Brasil

República da Coreia x República Dominicana - 17:30 - Rio de Janeiro, Brasil

Tailândia x Canadá - 21:00 - Rio de Janeiro, Brasil



19 de maio:

Alemanha x Países Baixos - 8:00 - Antalya, Turquia

Brasil x Sérvia - 10:00 - Rio de Janeiro, Brasil

Polônia x Japão - 11:00 - Antalya, Turquia

França x Turquia - 14:00 - Antalya, Turquia

República Dominicana x Estados Unidos - 14:00 - Rio de Janeiro, Brasil

Tailândia x República da Coreia - 17:30 - Rio de Janeiro, Brasil

Segunda semana



28 de maio:

Tailândia x República Dominicana - 5:00 - Macao, China

Brasil x Japão - 8:30 - Macao, China

Polônia x Sérvia - 18:00 - Arligton, Estados Unidos

Canadá x Estados Unidos - 21:30 - Arligton, Estados Unidos



29 de maio:

Itália x França - 5:00 - Macao, China

Países Baixos x República Popular da China - 8:30 - Macao, China

República da Coreia x Bulgária - 13:00 - Arligton, Estados Unidos

Alemanha x Turquia - 16:30 - Arligton, Estados Unidos



30 de maio:

República Dominicana x Itália - 01:30 - Macao, China

França x Japão - 5:00 - Macao, China

Brasil x Países Baixos - 8:30 - Macao, China

República da Coreia x Polônia - 14:30 - Arlington, Estados Unidos

Canadá x Alemanha - 18:00 - Arligton, Estados Unidos

Sérvia x Turquia - 21:30 - Arligton, Estados Unidos



31 de maio:

França x Tailândia - 01:30 - Macao, China

Países Baixos x República Dominicana - 5:00 - Macao, China

Japão x República Popular da China - 8:30 - Macao, China

Alemanha x Polônia - 15:00 - Arlington, Estados Unidos

Sérvia x Canadá - 18:30 - Arligton, Estados Unidos

Bulgária x Estados Unidos - 22:00 - Arligton, Estados Unidos



1 de junho:

Brasil x Itália - 01:30 - Macao, China

República Dominicana x Japão - 5:00 - Macao, China

Tailândia x República Popular da China - 8:30 - Macao, China

República da Coreia x Turquia - 15:00 - Arlington, Estados Unidos

Polônia x Estados Unidos - 18:30 - Arligton, Estados Unidos

Sérvia x Bulgária - 22:00 - Arligton, Estados Unidos



2 de junho:

França x Países Baixos - 01:30 - Macao, China

Brasil x Tailândia - 5:00 - Macao, China

Itália x República Popular da China - 8:30 - Macao, China

República da Coreia x Canadá - 13:30 - Arlington, Estados Unidos

Estados Unidos x Turquia - 17:00 - Arligton, Estados Unidos

Bulgária x Alemanha - 20:30 - Arligton, Estados Unidos



11 de junho:

Estados Unidos x França - 3:30 - Fukuoka, Japão

Alemanha x República Dominincana - 6:00 - Hong Kong, China

Itália x Canadá - 7:20 - Fukuoka, Japão

Bulgária x República Popular da China - 9:30 - Hong Kong, China



12 de junho:

Países Baixos x Sérvia - 3:30 - Fukuoka, Japão

Turquia x Tailândia - 6:00 - Hong Kong, China

República da Coreia x Japão - 7:20 - Fukuoka, Japão

Brasil x Polônia - 9:30 - Hong Kong, China



13 de junho:

Países Baixos x Estados Unidos - 00:00 - Fukuoka, Japão

Bulgária x Tailândia - 2:30 - Hong Kong, China

França x República da Coreia - 3:30 - Fukuoka, Japão

Alemanha x Brasil - 6:00 - Hong Kong, China

Japão x Canadá - 7:20 - Fukuoka, Japão

República Dominicana x Turquia - 9:30 - Hong Kong, China



14 de junho:

Sérvia x França - 00:00 - Fukuoka, Japão

Brasil x Bulgária - 2:30 - Hong Kong, China

Canadá x Países Baixos - 3:30 - Fukuoka, Japão

República Dominicana x Polônia - 6:00 - Hong Kong, China

Itália x República da Coreia - 7:30 - Fukuoka, Japão

República Popular da China x Alemanha- 9:30 - Hong Kong, China



15 de junho:

Canadá x França - 00:00 - Fukuoka, Japão

República Dominicana x Bulgária - 2:30 - Hong Kong, China

Itália x Estados Unidos - 3:30 - Fukuoka, Japão

Polônia x Tailândia - 6:00 - Hong Kong, China

Japão x Sérvia- 7:20 - Fukuoka, Japão

República Popular da China x Turquia - 9:30 - Hong Kong, China

Países Baixos x República da Coreia - 23:30 - Fukuoka, Japão



16 de junho:

Alemanha x Tailândia - 2:30 - Hong Kong, China

Sérvia x Itália - 3:00 - Fukuoka, Japão

Turquia x Brasil - 6:00 - Hong Kong, China

Japão x Estados Unidos - 6:45 - Fukuoka, Japão

República Popular da China x Polônia - 9:30 - Hong Kong, China

