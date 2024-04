Confira desempenhos da dupla Ba-Vi nas últimas vezes junta na elite | A TARDE

Apesar de todo tempero especial que um clássico Ba-Vi possui, o que mais importa no final das contas são os três pontos e a colocação final de cada equipe na tabela do Campeonato Brasileiro. O Portal MASSA!, portanto, foi atrás das campanhas dos times baianos nas últimas edições de Série A em que disputaram juntos, nos anos de 2017 e 2018.

Nas duas últimas vezes que estiveram juntos na elite nacional, o Tricolor se saiu melhor que o Rubro-negro, conquistando ao menos uma vaga na Sul-Americana. Já o Vitória, em 2017, permaneceu na elite por conta do saldo de gols, na 16ª posição, e em 2018 amargou o rebaixamento.

O quinto clássico desta temporada entre as equipes acontecerá neste domingo (21), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, e como todo embate entre rivais, o resultado pode afetar o objetivo final dos dois times: vaga numa competição internacional.

Com um jogo a mais que o Vitória, o Esquadrão ocupa a 10ª posição na tabela do Brasileirão, após vencer o Fluminense pela segunda rodada, na Arena Fonte Nova. Assim como o Tricolor, o Leão perdeu na estreia da competição e teve seu segundo duelo adiado. O Rubro-Negro se encontra na 18ª colocação.