Confronto definidos: Confira os jogos das oitavas do Intermunicipal | A TARDE

As oitavas de final do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes 2023 conheceu, na tarde desta terça -feira, 3, os confrontos das oitavas de final da competição.

Com 16 seleções classificadas, as partidas de ida terão início no dia 8 de outubro, domingo, enquanto os jogos de volta serão no domingo seguinte, 15.

Confira os confrontos do dia 8/10:

Coarací x Quijingue

Serrinha x Simões Filho

Crísopolis x Castro Alves

Cachoeira x Ipiaú

Santo Amaro x Itamarajú

Itapitanga x Ipirá

Itapetinga x Maragojipe

Porto Seguro x Valente

Todas as partidas acontecerão simultaneamente, às 15h.