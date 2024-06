Confusão e "chuva de pedras" suspende Jogo na Argentina | A TARDE

Um jogo do Campeonato Argentino foi suspenso por causa de uma grande confusão nas arquibancadas. O San Lorenzo teve partida interrompida por briga entre torcedores do Godoy Cruz, no Estádio Feliciano Gambarte.

O caos começou antes mesmo da bola rolar. Ao chegar no estádio, o ônibus que transportava jogadores e comissão técnica do San Lorenzo foi atingido por uma chuva de pedras. Um integrante da delegação ficou ferido.

Já durante a partida, a torcida do Godoy Cruz localizada atrás do gol defendido por Chila Gómez, do San Lorenzo, jogou uma bomba em campo. O jogo foi paralisado aos 25 minutos e o árbitro conversou com as autoridades de segurança locais.

Depois da bola voltar a rolar, os torcedores do clube de Mendoza começaram a arremessar pedras e objetos no gramado. Na arquibancada então começou uma confusão entre a própria torcida que culminou em uma briga com socos e pontapés.

O primeiro tempo terminou em meio à confusão e com o placar em 1 a 1. Na volta do segundo tempo, houve mais confusão, e o árbitro decidiu suspender a partida.

O San Lorenzo é o último adversário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. Em jogo válido pela 6ª rodada, o clube paulista recebe os argentinos no Allianz Parque, na próxima quinta-feira, às 19h (horário de Brasília).

Incidentes en el partido de Godoy Cruz y San Lorenzo, para muchos esto es parte del folklore del fútbol...🙄 pic.twitter.com/hhmf0EaMJ3 — Doctor House (@Bobmacoy) May 25, 2024

